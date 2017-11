Europese luchtverkeersleiders: herindelen luchtruim kan veel sneller

De bestaande luchtruim-indeling is tientallen jaren geleden ontworpen, toen er nog veel minder gevlogen werd. Nu is het er een drukte van belang en het wordt in de toekomst nog drukker, daarom is een herindeling van het luchtruim nodig.

Volgens het ministerie is een herindeling van het Nederlandse luchtruim zo complex, dat het vóór 2023 echt niet lukt. ,,Het luchtverkeer boven Nederland is ingewikkeld,” erkent ook Brennan. Vanwege het bestemmingsverkeer en vanwege vliegtuigen die over Nederland vliegen (maar hier niet landen). Maar, zegt Brennan: ,,Herindeling moet in twee jaar gedaan kunnen worden.”

Om een deel van de groei van het vliegverkeer van- en naar Nederland op te vangen, gaat in 2019 Lelystad Airport open als vakantievliegveld. Omdat dit dus is vóórdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld, moeten de vliegtuigen van Lelystad tussen 2019 en 2023 op relatief lage hoogte over Nederland vliegen - op 1800 meter van de grond.

De vliegtuigen van Lelystad mogen namelijk niet in het hogere luchtruim komen, omdat dat is gereserveerd voor Schiphol-verkeer. De Lelystad-vluchten kunnen daar pas bij een herindeling in gepuzzeld worden.

Dat een herindeling nodig is, is al wel jaren bekend. Het zou aanvankelijk klaar zijn voor dat Lelystad als vliegveld open gaat. Maar dat lukte niet, onder meer als gevolg van een arbeidsconflict bij de nationale luchtverkeersleiders van LVNL, die de herindeling moeten uitvoeren. Dat is nu opgelost, maar er is nog nauwelijks een begin met de herindeling gemaakt.