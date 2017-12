Evacuees brand Zwolle mogen terug naar huis

De brandweer doet eerst metingen in het appartementencomplex om na te gaan of er geen te hoge concentraties roet en rook meer aanwezig zijn. Als dat in orde is kunnen de mensen terug. De Stichting Salvage staat de bewoners bij in het bepalen van eventuele schade.

Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. Pas begin volgende week start het onderzoek daarnaar. Hoeveel mensen in het pand aanwezig waren toen de brand uitbrak kan de Veiligheidsregio niet met zekerheid zeggen. Volgens de woordvoerster staan er vier of vijf mensen ingeschreven.

Een van de bewoners zou de oud-eigenaresses zijn van de kledingzaak die tot enkele jaren geleden in de onderliggende winkel gevestigd was. Nu zit er een tapijtenzaak. De bewoners wisten zich op tijd te redden, maar wel is een van hen voor de zekerheid nagekeken in de ambulance.

Winkels