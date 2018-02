Even behelpen voor treinreizigers in Zwolle

Voor treinreizigers tussen Zwolle-'t Harde en Zwolle-Kampen (Kamperlijntje) is het vanaf zaterdag even behelpen. Negen dagen lang is er geen treinverkeer en worden passagiers met bussen vervoerd.

Vanmorgen werd een aantal treinreizigers in 't Harde geconfronteerd met een onaangename verrassing: de intercity stopte en bleef er staan. Via een tijdelijk perron werden zij naar gereedstaande bussen gedirigeerd om de reis voort te kunnen zetten.

Van zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart werkt ProRail aan het spoor ten behoeve van de aanleg van een busbrug. In deze periode rijden er geen treinen maar iedere tien minuten bussen tussen Zwolle en ’t Harde en tussen Zwolle en Kampen Zuid. Ook het treinverkeer op de Kamperlijn is door bussen vervangen. De extra reistijd in deze periode is volgens NS 15 tot 30 minuten.

Tellen

Het busverkeer maar vooral het aantal passagiers dat instapt wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Mabarak Ahmed uit Joure. ,,Ik ben de teller," zegt hij rillend terwijl hij de shawl dichter om zijn hals slaat: ,,Ik houd bij hoeveel passagiers er in de bus stappen zodat wij aan het eind van de dag weten hoeveel passagiers we hebben vervoerd."

Massa

Om half één één uur begint de echte drukte, waarschuwt hij en met de komst van de intercity is het inderdaad gedaan met de landelijke rust van station 't Harde en wordt perron 4 overspoeld met een onafzienbare massa passagiers. De meesten hebben hun weg naar de bus snel gevonden en stappen in. De deur van de laatste bus sluit en de bus zet zich in beweging. ,,54 passagiers," noteert Mabarak Ahmed terwijl bus 307 uit zicht verdwijnt en het op perron 4 stil wordt.