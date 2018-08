Even een brandje blussen in de escape room

Het zijn allemaal elementen die aan de orde komen in de mobiele escape room die de Veiligheidsregio IJsselland heeft ontwikkeld. Studenten die meedoen aan de introdagen in Zwolle hadden dinsdag de primeur: de container stond op het Rodetorenplein en in groepjes van vijf werden de studenten er in opgesloten.

Als eerste komen ze in een keukentje waar de vlam in de pan is geslagen. Het ziet er verdacht echt uit. Als ze op de juiste manier het vuur hebben 'gedoofd' gaat het licht aan en moeten ze de niet werkende rookmelder aan de praat zien te krijgen. Is ook dat gelukt dan opent de deur naar de 'woonkamer' waar ook weer een aantal puzzels wacht.

Checken

Esmeé Buitenhuis en Denise Hamelink weten met hun teamgenoten op tijd te ontsnappen en hebben zelfs de snelste tijd van de dag neergezet. Grappig om te doen maar ook nuttig, vinden ze. Denise: ,,Ik ga op kamers wonen. Goed om dan te zorgen dat je de basisdingen op orde hebt: checken of de rookmelders het doen en of er een blusdeken en een brandblusser in huis is.''

De Veiligheidsregio gaat op toernee met de mobiele escaperoom, zegt Anniek Helder. ,,Nu hebben we ons op studenten gericht, maar het is voor iedereen nuttig om weer eens even bij dit soort zaken stil te staan.''