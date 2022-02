Even geen legerpakjes tijdens aangepast carnaval in Zwolle: ‘Het voelt ook een beetje dubbel’

Het is voor carnavalsbegrippen nog vroeg op de avond, maar voor 21.00 uur kom je in de Zwolse Voorstraat geen café meer binnen. Tenzij je over engelengeduld beschikt, wat het geval blijk, gezien de uitpuilende rijen in de uitgaansstraat, vooral bevolkt door jongeren. Tijd speelt geen rol, nu ‘we’ onze vrijheid terug hebben. ,,De behoefte aan samen komen is groot”, verklaart Ronald van Gerner van carnavalsvereniging de Tonnezotters. De doorgewinterde carnavalsvierder liet Zwolle zaterdagavond links liggen en week uit naar een vereniging in Hattem.