Even tanken? Dat is onderhand een probleem: de brandstof is op

videoSnel nog even tanken? Kansloos. Op steeds meer plekken komt er geen druppel meer uit de pomp. Tankstations in onder meer Zwolle, Apeldoorn en Kampen staan inmiddels droog. Benzine en diesel zijn op. Door de droogte.

Bij het Shell-tankstation aan de Nieuwe Veerallee in Zwolle hangen om de pompen hangen rood-witte linten. Toch rijdt deze ochtend de één na de andere automobilist het terrein op, op zoek naar brandstof die er niet meer is. En zo gaat het inmiddels op vele andere plekken in de regio.

Vertwijfeling op het gezicht van Abdellah Rachak. Hij wil tanken, maar komt van een koude kermis thuis. Naar de reden kan hij alleen maar gissen. ,,Of hun voorraad is op, of een verbouwing?”, gokt hij. Dat klopt niet. Het is de droogte die er voor zorgt dat de toevoer van brandstof stokt. Het water in de rivieren staat te laag, waardoor olietankers niet kunnen varen. Over de weg dan? Helaas heerst er op dit moment een groot tekort aan chauffeurs.

Volledig scherm Bij dit tankstation van Shell aan de Veerallee in Zwolle kun je niet tanken. © videostill

Winter

Ewout Klok van de brancheorganisatie van tankstations: ,,Uiteraard was de droogte deze zomer, maar je merkt er pas in de winter iets van. Dan neemt de vraag naar brandstof enorm toe. En dat terwijl we nu de helft minder toevoer van ruwe olie hebben, omdat die schepen te zwaar zijn voor het lage water.” Volgens Klok kiezen de maatschappijen er voor om eerst de bemande pompen van brandstof te voorzien en pas dan de onbemande. Mogelijk omdat bij bemande vestigingen meer geld verdiend wordt. Hoeveel procent van de tankstations niet kan leveren, weet de zegsman niet. ,,Maar alle merken hebben er last van.” En de problemen spelen ook elders in de regio. In Kampen bijvoorbeeld, en Apeldoorn.

Regen

En dus moeten sommige pompen ‘nee’ verkopen. Twee onbemande Shell-pompen in Zwolle, maar ook een Tinq. Rachak is onderweg naar het Marokkaanse Consulaat in Den Bosch, om daar zijn paspoort op te halen. ,,Ik heb haast”, zegt hij. Op zoek naar een ander tankstation dus. Johan Kooiker uit Meppel heeft nog 50 kilometer aan benzine en moet nog naar Eindhoven. Hij staat deze ochtend voor de tweede keer voor een afgesloten pomp. ,,Ik moet maar een ander tankstation zoeken, denk ik”, treurt hij. ,,Gelukkig regent het nu een beetje, maar ik denk niet dat het gaat helpen voor de rivierstand…”

Bord