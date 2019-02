Even zoeken naar de juiste bus in eerste ochtendspits op nieuw Zwols busstation

Vijfde coffeeshop in Zwolle ‘drukker dan druk’ in eerste weekend

24 februari Zo'n 25 buren van de nieuwe coffeeshop De Pijp in Zwolle, de vijfde in de stad, hebben op uitnodiging van eigenaar Roy Lensink even binnen gekeken om kennis te maken. Hij had een paar honderd flyers verspreid in de hoop op veel belangstelling. Maar is desondanks tevreden.