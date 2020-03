Evenementen Oost-Nederland in ban van corona: ‘We houden serieus rekening met afgelasten’

Kleinzoon jaagt oma’s scootmo­biel door glazen pui van Wibra in Zwolle en wordt gestopt door omstanders

18:16 Een oma en haar kleinzoon hebben elkaar en een aantal omstanders in een winkelcentrum in Zwolle zaterdag de schrik van hun leven bezorgd. Terwijl oma even stond af te rekenen in de Wibra, kroop het ventje achter het stuur van haar scootmobiel waarna hij met een klap door de glazen pui het winkelcentrum inscheurde.