Evert Kwok-cartoonist uit Zwolle komt met bloedserieuze, psychologische thriller

Zorgvuldig, na enige bedenktijd formuleert Evenboer zijn antwoorden. Omdat hij niet in een hokje geduwd wil worden. ,,Fans van Evert Kwok denken dat ik de hele dag grappen maak. Nou, integendeel. Al is het ook weer niet zo dat ik constant bloedserieus ben en tegen een depressie aanzit.’’

Vuurvliegen

Het doet Evenboer evenwel goed dat hij de minder schijtlollige kant van zichzelf kan laten zien in zijn nieuwste boek ‘Vuurvliegen’. ,,Een psychologische thriller met verschillende lagen. Met een hoog-sensitieve dromer als hoofdpersoon. Een kunstenaar die vanwege zijn bovenmatige fantasie door familie en vrienden niet altijd even serieus wordt genomen.’’

Er zitten autobiografische aspecten in die persoon. ,,Ik schilder ook graag en ben heel sensitief. Vatbaar dus ook, voor in- en externe prikkels. Ik heb zo mijn valkuilen in het leven en kan mij flink verliezen in oeverloos nadenken over dingen. In die zin is de strip Evert Kwok een ideale uitlaatklep voor mij. Maar ik ben niet alleen een lolbroek, ik ben juist veel bezig met spiritualiteit, religie en filosofie.’’

Mindfuck

‘Vuurvliegen’ is dan ook niet het eerste boek van Evenboer. ,,Mijn eerste boek was ‘De wereldwijde vloed’, over mythologie en dan specifiek de parallellen met Genesis. In mijn tweede boek, ‘De stenen getuige’, heb ik daarop voortgeborduurd in een fictieve thriller. Boeken die in de christelijke wereld bekend zijn, maar ook daarin wil ik mijzelf geen etiket laten opplakken. Ik ben een vrije denker en manifesteer mij in dat opzicht op meerdere plaatsen, op meerdere manieren.’’

Evenboer begon daarom in 2014 met het schrijven van ‘Vuurvliegen’, zijn derde boek. ,,Dat dus geen religieuze thema's bevat. Waarmee het te vergelijken valt? Poeh, heel lastig. Als ik dat moet doen: wellicht met Tim Krabbé. Het is geen boek geworden met flitsende rechercheurs en zaken vol afgehakte ledematen, het verhaal rond de hoofdpersoon zit vol onderhuidse spanning en verwarring. Het is echt een psychologische thriller, een grote mindfuck.’’

Evert Kwok

Volledig scherm Tjarko Evenboer, striptekenaar van Evert Kwok, in oktober 2018 met de jubileumuitgave van 15 jaar Evert Kwok, met daarin ‘de 100 slechtste woordgrappen’. © Frans Paalman

Of Vuurvliegen een groot succes gaat worden, durft Evenboer niet te zeggen. ,,De reacties van mensen die het hebben gelezen, zijn in ieder geval zeer positief. En dat ik zelf tevreden ben, zegt ook iets. Ben nogal een perfectionist.’’

Natuurlijk schakelt hij ook een beetje hulp in van zijn vriend Evert Kwok. ,,Eelke de Blouw en ik zijn de bedenkers van Evert Kwok en hebben in vijftien jaar een fanbase van honderdduizenden volgers opgebouwd via social media. Ik zou gek zijn als ik die niet een beetje ga inzetten. Bovendien zitten daar potentiële lezers tussen. Ook onder Kwok-fans zitten mensen die niet constant de lolbroek willen zijn.’’

De release van het serieuzere ‘Vuurvliegen’ betekent volgens Evenboer niet dat hij definitief volwassen is geworden. ,,Ik ben vast van plan om tijdens feestjes degene te blijven die de slechtste grappen maakt.’’