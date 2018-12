Ex-baas sekstent Zwolle moet de cel in voor belastingfraude

De voormalige exploitant van seksinrichting Eros in Zwolle moet drie maanden de cel in en daarnaast 240 uur werkstraf verrichten. De 72-jarige Karl J. zou gedurende jaren stelselmatig te weinig omzet hebben opgegeven, waardoor de fiscus zeker 129.000 euro is misgelopen.

Het zag er eerst vele malen beroerder uit voor de seksbaas. Tijdens een eerdere zitting een jaar geleden kwam het OM ineens met een benadelingsbedrag van bijna een miljoen euro op de proppen. Omdat het bedrag bepalend is voor de strafmaat, werd de zaak toen uitgesteld, zodat alle procespartijen dat nog eens nader konden bestuderen.

Inval

In april 2016 is er een inval gedaan in de sekszaak aan de Kamperstraat vanwege de verdenking van belastingfraude. De zaak bestond uit een winkel voor seksartikelen en drie kamers voor prostituees. J. was er in 2009 begonnen als uitbater en meende dat hij zijn zaakjes goed had geregeld.

Daar valt wat op af te dingen. Hij hield kladjes bij van wat er binnenkwam aan geld, en verwerkte dat later in dagstaten voor de boekhouder. De kladjes gooide hij weg, zodat de administratie niet meer bij de bron te controleren viel. En daarmee voldeed de exploitant al niet aan zijn administratieve verplichtingen.

Pin

Sterker nog: justitie denkt dat er veel meer is binnengekomen, dan hij heeft opgegeven aan de fiscus. Een groot deel van de omzet zou buiten de boeken zijn gebleven. Zo wist de boekhouder aanvankelijk niet van betalingen die via de pin werden gedaan. En was er kennelijk een contante geldstroom, die buiten de boeken was gebleven

Op de zogenaamde ‘actiedag’, de inval van de politie, zijn er bijvoorbeeld twee klanten geboekt, terwijl een aanwezige prostituee toen heeft gezegd dat ze in de vooravond al zeven klanten had gehad. Justitie leidde onder meer hieruit af dat de ondernemer al vele jaren stelselmatig te weinig heeft opgegeven.

Waar al dat geld is gebleven: men weet het niet. De voormalige exploitant leeft nu in grote armoede, bij zijn vrouw in Polen, levend van een AOW. ‘Hij verbleef veel in casino’s, heeft misschien ook extra uitbetaald aan prostituees’, zegt de officier van justitie.

Gissen

Van het benadeelde bedrag van ruim negen ton voor de belastingdienst , trok ze de helft af: het is namelijk gissen wat er daadwerkelijk is binnengekomen. Op voorspraak van de advocaat hield de rechtbank het bij een eerdere berekening bij de start van het onderzoek: namelijk van 129.000 euro.

‘Er zijn te veel vragen bij de berekening’, stelt de voorzitter. De ondernemer zegt erover dat hij wel wist dat de administratie niet de schoonheidsprijs verdiende, maar dat hij niet bewust de boel heeft geflest.