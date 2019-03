Ex-man van Zwolse schrijfster Anita Wix wil dat haar boek uit de handel wordt genomen

De ex-man van schrijfster Anita Wix (56) uit Zwolle wil dat zij haar boek #jehebtaltijdeenkeuze uit de handel haalt. Dat bepleitte hij woensdag in een kort geding voor de Almelose rechtbank. „Het beschadigt me, want mensen weten om wie het gaat. Ondanks dat de naam gefingeerd is.”

Wix presenteerde #jehebtaltijdeenkeuze zondag in Droom van Zwolle, waar zij het boek ook heeft geschreven. Het boek omvat haar levensverhaal. Ze beschrijft bijvoorbeeld dat zij drie kinderen kreeg met de man uit haar eerste huwelijk waarna zij stapelverliefd werd op een ander. In een interview in de Stentor op 2 februari jongstleden: ,,Mijn prins op het witte paard, dacht ik. Ik was 36.’’ Maar ook: ,,Hij begon mij te mishandelen. Eerst psychisch, daarna lichamelijk.’’

Verbod

Dat interview was de eerste keer dat haar ex-man over het boek hoorde, beweerde hij zelf. Zijn advocate Anke Bovenmars pleitte woensdag voor de rechtbank in Almelo voor een verbod op het boek: ,,Mijn cliënt wordt in het boek beschuldigd van mishandeling en bedreiging. Het wordt ook gebracht als een waargebeurd verhaal, maar het bewijs voor de beschuldigingen ontbreekt.”

De schrijfster, die sinds 2010 woonachtig is in Zwolle woont en vaak lezingen geeft over het onderwerp huiselijk geweld, zegt dat het boek (dat gewoon nog via haar site verkrijgbaar is) vooral bedoeld is om het thema bespreekbaar te maken. „Bovendien hebben we er alles aan gedaan om mijn ex-partner niet herkenbaar te maken. Zo is zijn naam gefingeerd en is de beschrijving van zijn uiterlijk anders dan de werkelijkheid.”

Volgens advocate Bovenmars is dat niet genoeg. „Mevrouw Wix staat zelf op de omslag van het boek en in het boek staat om welke relatie het gaat. Mensen die mijn cliënt of de schrijfster kennen, weten precies om wie het gaat.”

Uitspraak

Wix wil er verder niet teveel over zeggen. ,,Ik overleg eerst even met mijn advocaat over een eventuele reactie. En het maakt ergens ook niet uit wat ik ervan vind, de rechter moet een beslissing nemen, niet ik.’’