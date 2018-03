Ex-militair zette hele operatie op om vermeende vreemdganger op te sporen

M. tuigde bijna een militaire operatie op. Hij plaatste een Iphone onder de auto van de vermeende vreemdganger die voor het huis van zijn vriendin stond. Zo wist hij de wagen later in Deventer te traceren. Hij nam een groot mes en alarmpistool mee en ging op de woning af. Een toevallig vanuit haar slaapkamerraam kijkende overbuurvrouw zag hem op 12 november 2017 voor het huis van de overburen drentelen. Het leek haar of de man een wapen doorlaadde voordat hij aanbelde. De deur ging open en de man drong de woning binnen. De overbuurvrouw belde de politie. De politie arriveerde na een kwartier bij de woning.

Kruisverhoor

Binnen sloeg M. de man neer met zijn pistool. Hij begon zijn kruisverhoor en wilde niet dat de man zich nog in de buurt van zijn vriendin ophoudt. Hij vertelde de man dat hij hem een dag lang had achtervolgd. De man moest zijn telefoon inleveren. M. wilde deze doorzoeken op contacten met zijn vriendin, maar werd onderbroken toen de politie aanbelde. Hij probeerde via de tuin en schuttingdeur te vluchten, maar werd aangehouden. Hij had veel drank op en was gefrustreerd door het gedrag van zijn vriendin, vertelde M. de rechters over die avond. Wat opvalt is dat die vriendin verklaarde dat zij en M. al maanden geen relatie meer hadden.

Verkeersruzie

Dat 'voor eigen rechter spelen' lijkt diep te zitten bij de man, suggereert een van de rechters. Want in juli vorig jaar raakte M. in Zwolle betrokken bij een verkeersruzie. M. zou zijn afgesneden, waarop twee personen door hem geslagen werden. De man is volgens de officier alle grenzen van het toelaatbare overschreden. Het slachtoffer in de woning in Deventer werd door de ex-militair hard neergeslagen. ,,Was de man bij zijn slaap geraakt, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest.'' Ze vroeg om 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen. ,,Waarom mijn cliënt dit allemaal gedaan heeft? Hij heeft er eigenlijk geen goed antwoord op'', zei zijn raadsvrouw. De militair liep posttraumatische stress op na missies in het Midden-Oosten. Dat kan van invloed zijn geweest.