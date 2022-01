Ex-minister Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester Almere

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Recordaan­tal positieve tests in Oost-Nederland: dik 2800 nieuwe coronage­val­len

Er is afgelopen etmaal een recordaantal positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland. In totaal kwamen er liefst 2860 coronagevallen bij in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. Dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren.

12 januari