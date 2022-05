Ex-voorganger Zwolse kerk voor rechter wegens ontucht: ‘Ik moest toneelstukjes opvoeren die hij dan filmde’

De oud-voorganger van De Deur stond dinsdag voor de rechtbank in Zwolle voor ontucht met de vrouw in 2015. Enkele jaren later deed zij aangifte en moest V. zélf opstappen bij De Deur, waar hij een hoge positie had. Eerst runde hij de Amersfoortse vestiging van de evangeliegemeente, later werd hij voorganger in Zwolle en het Nederlandse aanspreekpunt van de Christian Fellowship Ministries (CFM), waar De Deur onder valt.