‘Explosie van geweld’ in Zwolse ggz-instelling treft drie medewerkers

Rappers Typhoon, Rico, Sticks en Snelle Jelle halen geld op met benefiet­con­cert voor zieke collega uit Zwolle

11:38 Het is zo’n optreden waarover jaren later nog wordt gesproken: Typhoon, Rico en Sticks geven zaterdag 8 juni in samenwerking met producer Kubus een benefietoptreden in Hedon. Ze halen geld op voor de behandeling van DJ Roy El Kei. Ook Snelle Jelle levert een bijdrage.