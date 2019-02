Explosies bij woning eigenaar granaatcafé Bruut in Zwolle

videoDe explosies vannacht in Zwolle waren bij de woning van de ouders van Bob Kooistra, de eigenaar van het Zwolse café Bruut waar vorig jaar een handgranaat aan de deur werd gehangen. De vader van Kooistra is rechercheur bij de politie. Bob Kooistra verblijft zelf ook regelmatig in het huis.

Aan de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid hoorden buurtbewoners vannacht rond half vijf twee explosies. Daarbij raakten drie auto’s en vijf huizen beschadigd. Het is niet duidelijk of ook de auto van Kooistra getroffen is. Op straat zijn restanten van explosieven gevonden. De politie vermoedt dat er handgranaten zijn gebruikt en verwacht dat er scherven worden aangetroffen.

Kooistra is niet bereikbaar voor commentaar, maar noemt de explosies tegenover RTV Oost ‘bangmakerij’ en ‘een laffe aanslag’. Het huis staat op naam van de vader van Bob Kooistra, die rechercheur is bij de politie. Kees de Kruijf van de politie zegt dat ten tijde van de explosie zowel de politieman als zijn zoon in de woning aanwezig was. Het beveiligingsbedrijf van horeca-ondernemer Bob Kooistra staat ook geregistreerd op het bewuste adres in Zwolle-Zuid.

Explosief

De andere explosie was vermoedelijk in de achtertuin van de buren. Alle ruiten aan de achterkant van die woning zijn immers zwaar beschadigd. Volgens de achterburen van Kooistra is mogelijk een explosief over de schutting gegooid, maar is deze via de serre doorgerold naar de tuin van de buren.

De politie heeft aan het begin van de ochtend een groter deel van de straat afgezet, deels met zwarte hekken, om onderzoek te kunnen doen. Buurtbewoners die nog weg willen, wordt gevraagd om hun auto te verzetten. Volgens diverse buurtbewoners is het al lange tijd onrustig aan de Hanselaarmate. Een buurman zegt dat in de woning naast die van Kooistra onlangs is ingebroken.

Handgranaat

Lees hier wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, nadat er in oktober een handgranaat werd aangetroffen aan de deurklink van café Bruut.

Volledig scherm De politie heeft een deel van de Hanselaarmate afgezet. © Stefan Verkerk

Volledig scherm Door de explosie raakte in elk geval één auto beschadigd. © Stefan Verkerk

Volledig scherm Agenten doen onderzoek aan de Hanselaarmate in Zwolle. © Stefan Verkerk

Volledig scherm De politie is met een onderzoeksteam ter plekke. © Jordy Boschman