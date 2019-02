Explosies in Zwolle-Zuid, politie zet straat af

video Even zoeken naar de juiste bus in eerste ochtend­spits op nieuw Zwols busstation

25 februari ,,Lijn 7! Of nee, perron A7! Ik weet het ook niet!’’ Een groepje mbo-scholieren loopt van hot naar her op het nieuwe busstation van Zwolle, op zoek naar de juiste bus. Het is even wennen op de eerste dag na de voorjaarsvakantie. Na een weekje warmdraaien was maandag de vuurdoop voor het gloednieuwe busstation. En eigenlijk liep alles wel op rolletjes. Al zal niet iedere scholier op tijd in de les hebben gezeten.