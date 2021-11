Explosieve stijging testaanvragen: GGD IJsselland opent extra testlocatie in Zwolle

Vooral uit de zorg en het onderwijs komen veel testaanvragen. ,,We bewegen voortdurend met de vraag mee. We zien met de oplopende besmettingen een hoge testbereidheid,” aldus Bart Goldsteen, projectleider Testen GGD IJsselland in een persbericht van de organisatie.

De extra testplek komt aan de Ceintuurbaan 15 in Zwolle. Hier zat in het begin van de pandemie ook de testlocatie van GGD IJsselland in Zwolle. Daarna verhuisde de organisatie naar de IJsselhallen, waar veel meer ruimte was. Eind september vertrok de GGD uit de evenementenhal naar een kleinere locatie op het bedrijventerrein in Zwolle. Die locatie blijkt nu niet groot genoeg om de toegenomen vraag aan te kunnen.