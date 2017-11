Expositie Humberto Tan in Museum de Fundatie en Academiehuis

InterviewHumberto Tan is niet alleen presentator van RTL Late Night, maar inmiddels ook fotograaf. Vrijdag opent hij in het Academiehuis, samen met Ralph Keuning van Museum De Fundatie, zijn eerste grote expositie met foto’s die hij afgelopen zomer namens het Rode Kruis in twee vluchtelingenkampen in Bangladesh heeft gemaakt.

Ben je een presentator die fotografeert of een fotograaf die presenteert? ,,Zonder meer het eerste. In feite noem ik mezelf nog maar vrij kort een fotograaf. Dat gevoel is eigenlijk pas ontstaan toen ik anderhalf jaar geleden Het Perfecte Plaat won, het fotoprogramma van RTL4.”

Terwijl jij toch al jarenlang foto’s maakt.

,,Jawel, maar dat betekent niet dat je automatisch ook een fotograaf bént. Die titel moet je verdienen, vind ik. Dat geldt ook voor een expositie. Daarom ben ik ook zo blij met de kans die Ralph Keuning mij geeft, ook omdat hij best een risico neemt om mij zo’n podium te geven.”

Is het ook een grote eer?

,,Absoluut! En tegelijkertijd ook heel spannend. Het is precies zoals Marco Borsato laatst tegen me zei: je hangt nu ineens tussen de kunstenaars. Dat is nogal wat, hoor.”

Volledig scherm Fotograaf Humberto Tan komt met zijn expositie Poor but Proud naar Zwolle. Van 1 december 2017 t/m 11 februari 2018 in het Academiehuis (Grote Markt 18) en Museum de Fundatie (Blijmarkt 20). © Ilvy Njiokiktjien Waarom heb je voor Zwolle gekozen?

,,Omdat ik er direct een goed gevoel bij had. Dat werd bevestigd tijdens het eerste gesprek met Ralph Keuning, afgelopen zomer. Hij was meteen enthousiast toen hij mijn foto’s zag. Vond ik zo mooi om te zien. Net zoals ik het mooi vond hoe hij het hele project benaderde. Hij wilde per se dat ik met eigen ogen de locatie zou zien. Alleen dan kreeg ik er een goed gevoel bij, zei hij. En hij had gelijk. Want toen we even later door de Grote Kerk liepen, kreeg ik inderdaad het gevoel waar hij het over had.”

Jouw expositie heet Poor but Proud. Vanwaar die titel?

,,Toen ik door het Rode Kruis werd gevraagd om naar Bangladesh te gaan, om in twee vluchtelingenkampen foto’s te maken, had ik daar alleen maar ellende verwacht. Want vergis je niet: de leefomstandigheden daar zijn afschuwelijk. Want ze hebben helemaal niks, de mensen die zijn gevlucht uit de noordelijke deelstaat Rakhine in Myanmar voor het geweld van de Boeddhistische meerderheid. Echt niks. Daarom was ik zo verrast hoe de mensen zoveel veerkracht toonden. Dat zag je wel hoe ze zich opstelden als ik met mijn camera voor hen stond. Met een trotse blik.”

Hoe moeilijk was het om die foto’s te maken?

,,Omdat ik iemand ben die makkelijk de knop kan omzetten, vond ik het emotioneel niet heel zwaar. Moeilijk waren wel de omstandigheden. Het regende namelijk zo enorm hard – binnen anderhalf uur stond het water vaak al enkelhoog - dat mijn camera het niet meer deed. Een foto van een vader met zijn kinderen, schuilend onder afdakje, was de laatste foto die ik die dag maakte.”

Is dat ook meteen jouw mooiste foto ooit?

,,Natuurlijk, ik ben heel trots op die foto. Net zoals ik trots ben op die andere 39 foto’s, waarvan er vier hangen in Museum de Fundatie. Dan zie je echt wel dat ik mezelf heb ontwikkeld als fotograaf. Maar mijn allermooiste foto? Nee, gelukkig niet, zou ik haast willen zeggen. Eerlijk gezegd hoop ik ook niet ik ‘m ooit maak, die perfecte foto. Want dan is het voorbij. En dat is zo zonde. Want ik ben nog lang niet klaar met fotograferen. Sterker nog, ik ben nog maar net begonnen.”