Extern onderzoek naar omroep RTVZOo

De interne evaluatie was onderdeel van de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt toen in 2015 voor vijf jaar een licentie werd afgegeven voor RTVZoo als lokale, publieke media-instelling. Een extern Zwols onderzoeksbureau zal nu in kaart brengen of de omroep de doelstellingen, opgelegd vanuit de gemeente, heeft behaald omdat de zelfevaluatie niet aan de verwachtingen voldoet, staat te lezen in een nota van het college. Begin december moet de externe evaluatie klaar zijn waarna deze met de gemeenteraad wordt gedeeld.