Extra agenten politie Oost-Nederland gaan in deze regio vooral naar Zwolle en Apeldoorn

Steden in Oost-Nederland krijgen meer politie. Zo zien Zwolle en Apeldoorn extra agenten komen, maar het zijn met name Enschede, Arnhem en Nijmegen die er flink op vooruit gaan. Voor de rest van deze regio verandert er weinig.

Dat blijkt uit een herverdeling van de politiecapaciteit over de basisteams in Oost-Nederland. In deze teams zitten de agenten die vooral op straat werken. Binnen de politie-eenheid Oost, die de provincies Gelderland en Overijssel beslaat, werken ongeveer 7000 agenten verdeeld over 27 basisteams en ondersteunende diensten.

Extra agenten

De politie Oost-Nederland kan door extra geld van het kabinet met ruim 225 agenten uitbreiden. Ook is de beschikbare politiecapaciteit in het oosten eerlijker verdeeld. Vooral Twente en zuid en midden Gelderland gaan er fors op vooruit. In deze regio blijft de politiecapaciteit op veel plaatsen vrijwel hetzelfde. Alleen Zwolle gaat er behoorlijk op vooruit. Het basisteam in de Overijsselse provinciehoofdstad groeit van 135 agenten naar 150. Ook Apeldoorn groeit iets en gaat van 182 agenten naar 187. IJsselland-Zuid, waar Deventer onder valt, groeit amper. Dit basisteam komt uit op 169 agenten.

Enschede profiteert in Oost-Nederland het meest. De Twentse stad krijgt er 43 agenten bij en komt op een totaal van 242 politiemensen. Dat zijn er liefst 92 meer dan bijvoorbeeld Zwolle. Arnhem telt in absolute aantallen de meeste agenten. Nu zijn dat er nog 212, straks zijn dat 253 agenten.

Moedig

De nieuwe verdeling is door de burgemeesters van de 78 gemeenten en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland goedgekeurd. Daar gingen maandenlange onderhandelingen aan vooraf. Regioburgemeester Hubert Bruls (Nijmegen), politiechef Oscar Dros en hoofdofficier John Lucas zijn als verantwoordelijke driehoek blij met de bereikte overeenstemming. ,,Het is een stevig en moedig besluit’’, zeggen zij, want een aantal teams moet inleveren ten gunste van andere teams.

Eerlijke verdeling

De beschikbare politiecapaciteit is volgens een nieuwe rekenmethode eerlijk verdeeld. Behalve de straatteams is ook de districtsrecherche herverdeeld. De verschuiving van agenten zal de werkdruk niet wegnemen, zeggen Dros, Bruls en Lucas eerlijk. ,,Het is verdelen van schaarste. De politie kraakt en piept.”