Extra bedden voor zwerfjongeren in Zwolle langer nodig

Er zijn nu drie logeerhuizen met elk drie slaapplekken. Het idee was om terug te gaan naar twee logeerhuizen maar de vraag blijft onverminderd groot. Daarom betaalt de gemeente Zwolle ook in 2019 nog mee aan het derde logeerhuis. Het gaat om ruim 41.000 euro, blijkt uit de begroting voor volgend jaar.

Herberg

De woningen zijn bedoeld om te voorkomen dat dakloze jongeren tot 23 jaar hun toevlucht zoeken in daklozenopvang De Herberg. ,,Je wilt niet dat jongeren daar uiteindelijk terecht komen'', zegt Glenda Huisjes van opvangorganisatie Limor die de drie logeerhuizen beheert. ,,Maar het aantal dakloze jongeren groeit nog steeds in Nederland en helaas ook in Zwolle. We kunnen ondanks de uitbreiding van Onlangs verbleven er zelfs acht jongeren in De Herberg terwijl ook onze logeerhuizen vol zaten.''

Woonruimte

Vorig jaar kreeg het speciale zwerfjongerenteam 99 meldingen van jongeren die geen dak boven hun hoofd hadden. Dat betekent niet dat er even zo veel jongeren ook daadwerkelijk over straat zwerven, zegt Huisjes. Een deel zit in woonvormen van organisaties als het Leger des Heils of Limor of slaagt erin voor kortere of langere tijd onderdak te krijgen bij vrienden of familie. Dat zijn de zogenoemde bankhoppers. De Zwolse opvangorganisaties proberen ook deze groep nauwlettend in de gaten te houden omdat de kans bestaat dat ze uiteindelijk tóch aankloppen bij de daklozenopvang.