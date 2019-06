Extra beveiligers op trein Zwolle-Enschede na reeks geweldsincidenten

Dat blijkt uit antwoorden op Statenvragen van de Overijsselse PVV-fractie. De partij stelde vragen naar aanleiding van een incident waarbij een steward (ook wel service- en veiligheidsmedewerker genoemd) in het Twentse Borne werd mishandeld en Keolis-personeel dat daar woest over was en dreigde met een staking als er niet meer stewards zouden worden ingezet.

Verwarde personen

Keolis stelt dat op beide trajecten er vooral incidenten met verwarde personen, drugs en alcoholgebruikers en asielzoekers voordoen. Volgens woordvoerster Lotte Hendriksen gaat het gemiddeld om 1,5 ‘A- incident’ per maand per lijn. A-incidenten zijn zaken als bedreigen, bespugen of duwen of slaan van service- en veiligheidsmedewerkers. ,,Het zijn er niet veel, maar de incidenten worden wel heftiger van aard.’’ Hendriksen stelt dat reizigers beide trajecten niet als onveilig ervaren; ze scoren met een 8,5 voor veiligheid bovengemiddeld hoog.

Bodycams

Om meer incidenten te voorkomen en de sociale veiligheid te vergroten hebben Keolis en provincie Overijssel afgesproken om minimaal gedurende een jaar vier extra stewards in te zetten op de lijnen. Daarmee moet elke rit een steward aanwezig kunnen hebben. Parallel daar aan vraagt de provincie aan de betrokken ministeries (Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid) om extra geld om de problemen aan te pakken. Eerder dit jaar heeft de vervoerder de dik veertig service- en veiligheidsmedewerkers al -op eigen verzoek- uitgerust met steekwerende vesten. De medewerkers bepalen zelf of en zo ja wanneer ze die gebruiken. Later dit jaar krijgen de stewards nog bodycams, camera's die ze op hun bedrijfskleding bevestigen en filmen wat er gebeurt.

Positief

In een eerste reactie laat Peter de Ridder van vakbond CNV Vakmensen weten voorzichtig positief te zijn over de extra veiligheidsmensen die Keolis krijgt voor de twee lijnen. De Ridder stelt echter nog niet met de machinisten en service- en veiligheidsmedewerkers zelf gesproken te hebben. De Ridder heeft geen cijfers over aantallen incidenten -fysiek en verbaal- op beide lijnen; hij heeft de medewerkers wel gevraagd die bij te houden. Keolis was woensdagochtend nog niet in staat om een reactie te geven op de toegezegde extra mankracht.

Steward

De afspraak tussen concessieverlener provincie Overijssel en vervoerder Keolis was al dat elke trein op beide lijnen een steward aan boord heeft; de praktijk bleek afgelopen maanden echter weerbarstiger: op een kwart van de treinen ontbreekt volgens Keolis-medewerkers een veiligheidsmedewerker. Reden was dat Keolis ervoor koos om extra mensen op risicovollere ritten in te zetten. Dat ging ten koste van ‘gewone‘ ritten. Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt dat Keolis zonder overleg is gaan schuiven met stewards; Overijssel heeft Keolis daar volgens Heidema op aangesproken. Keolis garandeert nu een steward op elke trein.

Beboeten

Een steward heeft een BOA-bevoegdheid en mag zodoende passagiers beboeten en aanhouden. Het bestek van de concessie stelt dat op elke rit een steward aanwezig moet zijn. Alleen als zich tijdens een rit incidenten voordoen die het nodig maken dat een steward achterblijft op een station, rijdt de trein zonder steward verder om rituitval te voorkomen. Naast de stewards is er in de Keolis-treinen tussen Zwolle en Kampen en Enschede ook cameratoezicht en werkt de vervoerder met een veiligheidsplan.

Reisverbod