Extra bussen naar Olst vanwege afsluiting station Zwolle

ProRail werkt de komende twee weken aan het spoor bij Zwolle en daarom ligt het treinverkeer plat. De spoorbeheerder vernieuwt wissels en breidt het aantal sporen uit. Dagelijks rijden tussen de 125 en 200 bussen om toch een aansluiting te houden voor reizigers, vertelt Boonstra.

Tevreden

,,Vandaag is de eerste doordeweekse dag. Overall zijn we tevreden, het gaat goed. Alleen de verbinding Zwolle-Olst zorgde voor langere wachttijden. Denk aan een kwartier tot een half uur. Daar hebben we dus extra bussen moeten inzetten.''

Richting Kampen, 't Harde en Meppel rijdt het lekker door, weet Boonstra. Toch kan een ongeval - zoals vanochtend op de A28 - altijd nog roet in het eten gooien. ,,Dat zijn de calamiteiten waar je mee te maken kunt krijgen. Het kan inderdaad zorgen voor extra vertraging.''

Cursus

De spoorwegen houden sterk rekening met dal- en piekmomenten, vertelt Boonstra. ,,Deze week zit je nog met gewoon werkverkeer. Mensen gaan naar school, naar het werk of hebben een cursus. Het weekend is weer anders, dan zit je met dagjesmensen en evenementen. Daar stemmen we het aantal bussen op af.''