Extra controles in de horeca: hoe hoog is zo’n coronaboete eigenlijk?

Ben je van plan vandaag of morgen met vrienden een terrasje te pakken of een hapje te eten in je favoriete restaurant, zorg dan dat je je aan de corona-regels houdt. Om een tweede uitbraak van corona te voorkomen wordt in de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland het toezicht op het naleven van die regels flink aangescherpt. Dit weekend wordt vooral streng opgetreden tegen overtredingen in de horeca. Dit doen de gemeenten in samenwerking met de politie. Ook zullen boa’s ingezet worden voor extra controles.