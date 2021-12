Extra geld van het Jeugdeducatiefonds voor scholen in Zwolle met veel kinderen uit arme gezinnen

Het Jeugdeducatiefonds gaat acht scholen in Zwolle, waaronder de Toonladder in Holtenbroek, helpen. De scholen komen in aanmerking voor hulp omdat er veel kinderen op zitten die zich in een achterstandssituatie bevinden.

Dit doet het fonds door geld te doneren aan de scholen, zodat die voor de kinderen bijlessen of extra’s kunnen regelen. ,,We gaan hierbij uit van de expertise van docenten, die het beste kunnen zien wat nodig is.”

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: ,,We helpen scholen in gemeentes waar de lokale overheid meedoet. We geloven dat de leraren het beste weten wat de kinderen uit hun klas nodig hebben. Die dingen kunnen zij dan ook het beste regelen, omdat ze dicht bij de kinderen staan.”

De gedachte is dat kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of van wie maar één ouder in beeld is, sneller geholpen kunnen worden. ,,Stel dat de ene ouder net over de gemeentegrens gaat wonen. Dan is vervoer regelen voor het kind om naar school te brengen ineens erg moeilijk, omdat gemeentes dan allerlei dingen met elkaar moeten regelen. Als de school beschikt over geld, dat kan er gewoon snel een buurtbusje geregeld worden om het kind naar school te brengen tot de gemeente alles in orde heeft. We werken altijd met twee derde van donaties en een derde van de lokale overheid. Op deze manier zijn de scholen dus niet afhankelijk van overheidsinstanties om het geld te verdelen en is het veel makkelijker doelgericht hulp te bieden aan kinderen.”

Volgens Spekman neemt de kansenongelijkheid onder kinderen al tien jaar toe. ,,Het is meerdere malen bewezen dat die ongelijke kansen het beste op de basisschool kunnen worden rechtgetrokken. Dit proberen we te doen door kinderen met mindere kansen ondersteuning te geven in hun ontwikkeling.’’

Ontwikkeling

,,Het geld dat de scholen krijgen, kan voor veel dingen gebruikt worden. We werken alleen met scholen waarbij meer dan de helft van de kinderen opgroeit in relatieve armoede. Dus het kan zijn dat het geld wordt besteed aan bijlessen of gedragstherapie die de ouders van het kind niet kunnen betalen.”

Eef Wegerif, directeur van de Toonladder uit Holtenbroek, is blij met de hulp. ,,Door een samenwerking van het ABN Amro fonds en het Jeugdeducatiefonds kunnen wij heel veel dingen voor onze leerlingen doen die anders niet mogelijk waren geweest. Extra lessen, laptops voor elke groep een uitje.”

Spekman: ,,Het kan ook zijn dat het geld wordt uitgegeven aan de algemene ontwikkeling van de kinderen, zodat die naar het Rijksmuseum in Amsterdam kunnen gaan. De busreis kan dan betaald worden van het gedoneerde geld. Met zulke activiteiten help je kinderen echt, omdat ze een ander beeld van de wereld en hun banenopties krijgen dan thuis of in hun eigen wijk.’’

Samenwerking tussen de gemeente, scholen en het fonds

Wegerif zegt: ,,De vorige keer dat wij geld kregen van het Jeugdeducatiefonds was het 10.000 euro voor een jaar. We moesten van tevoren een projectplan inleveren en achteraf evalueren over waar het geld in dat jaar aan was besteed. Het grootste doel van de samenwerking is om kansenongelijkheid tegen te gaan. En de hulp die het fonds biedt helpt daar enorm bij.’’

Het Jeugdeducatiefonds is positief over de toekomstige samenwerking tussen het fonds en de gemeente Zwolle. Spekman: ,,De gemeente heeft nu haar deuren geopend voor een samenwerking door in te stemmen met onze plannen door geld vrij te maken. Het bewijst dat de gemeente gelooft in wat wij doen. We gaan dus nu ook echt aan de slag in Zwolle.’’