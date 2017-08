Extra geld voor cultuur in Zwolle

,,We zijn als stad de afgelopen jaren hard gegroeid en de cultuursector moet daarin ook stappen maken. We moeten dat met z'n allen oppakken de komende jaren."

Cultuur én studenten

Om de cultuurorganisaties in de stad die stappen te laten maken, wil hij in de begroting van 2018 en 2019 250.000 euro extra reserveren voor cultuur en activiteiten voor studenten. Met dat geld moet Zwolle ook landelijk op de kaart worden gezet.

,,Een festival zoals het Stadsfestival is wel bekend in Zwolle en de regio daaromheen, maar heeft geen landelijke bekendheid."

Laten zien wat we kunnen

Brink verwijst naar de bijdrage die de gemeente voor cultuur krijgt vanuit Den Haag. ,,Als we willen dat die bijdrage omhoog gaat, dan moeten we ook laten zien wat we hier allemaal kunnen. We doen natuurlijk al heel veel goede dingen met onder andere de Zwolse theaters, Hedon en Young Ones, maar als we meer geld willen moeten we dat laten zien met het aanbod. Ik wil niet als een soort Calimero hier gaan roepen om geld, ik vind dat we moeten laten zien wat we kunnen."

Coby Zandbergen, voorzitter van het Stadsfestival, is blij met de mededeling van Brink. ,,Nu hopen dat het echt lukt allemaal."

Noordereiland

Het is voor het eerst dat het Stadsfestival wordt gehouden op het Noordereiland. ,,Dat heeft vooral ook praktische redenen. We konden niet meer terecht op het Rodetorenplein in verband met het stadsstrand daar. Niets tegen het stadsstrand, want dat is mooi initiatief, maar het is jammer dat wij daar niet meer terecht kunnen. Dat is natuurlijk een ideale locatie middenin de stad."

Alles bij elkaar

Een voordeel van de huidige locatie is dat alles bij elkaar is. ,,Bovendien kunnen we theater De Spiegel zo in het programma betrekken. Nadeel is wel dat we buiten de stad zitten en mensen er wel speciaal voor naartoe moeten. We moeten kijken hoe dat uitpakt."

