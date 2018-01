Extra geld Zwolle naar aanpak laaggeletterdheid

ChristenUnie Zwolle over koopzondag: 'Vrije dag heel belangrijk'

9 januari De Zwolse ChristenUnie maakt in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen geen keuze waar het gaat om het aantal koopzondagen in de stad. De partij van lijsttrekker Gerdien Rots stelt dat 'een vrije zondag heel belangrijk is'.