Extra getuigen fietsongeval Stadshagen gezocht

'Duidelijk is dat het slachtoffer, een 34-jarige Zwollenaar, op woensdag 20 september omstreeks 19.15 uur op het kruispunt geen voorrang kreeg van een auto'. De fietser reed over de Oude Wetering in de richting van Zwolle. Door de aanrijding kwam hij ten val en raakte ernstig gewond. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis, meldt de politie.

Verdachte

Diverse getuigen gaven ter plaatse al bij de politie aan dat de betrokken auto na het ongeval doorreed, maar even later terugkwam. Bij terugkomst zou er echter een andere bestuurder achter het stuur hebben gezeten. De 50-jarige Zwollenaar die zich meldde is wel direct aangehouden. Hij is, na diverse verhoren, afgelopen weekend in vrijheid gesteld maar blijft nog wel steeds verdachte. 'De verklaringen van de getuigen geven tot nu toe geen duidelijkheid over wie er dan wel achter het stuur zou hebben gezeten', schrijft de politie. De politie vraagt daarom getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben maar daar mogelijk wel meer duidelijkheid over kunnen geven zich te melden.