Extra onderzoek in zaak lugubere kruipruimtemoord Zwolle: was het moord of toch zelfmoord?

Justitie achtte moord of doodslag niet bewezen. De nabestaanden wel. Via hun slachtofferadvocaat probeerden de nabestaanden een onderzoek af te dwingen waarin duidelijk wordt wie er schoot. Dat is dus gelukt: het extra onderzoek komt er.

Voor de nabestaanden van slachtoffer Deniz Guldogdu was de inhoudelijke behandeling vorige maand onverteerbaar, vertelden ze toen. De officier van justitie eiste 3 jaar cel en tbs met voorwaarden voor verdachte Mark de G.. Nabestaanden van slachtoffer Guldogdu stellen dat De G. hun ‘Deniz’ vermoordde. De eis was veel te laag, vonden ze.

Vermist

Deniz Guldogdu raakte in februari 2018 vermist na een bezoek aan de verdachte, zijn boezemvriend De G. Meer dan een week leefde de familie Guldogdu tussen hoop en vrees. De vrees werd alleen maar groter toen Deniz, vader van drie kinderen, een verjaardagsfeestje van zijn dochter miste. Ondertussen deed De G. mee met de zoektocht. Uiteindelijk biechtte hij tegen meerdere mensen op dat Deniz in zijn huis was overleden door een pistoolschot. Zelfdoding, aldus verdachte De G. Guldogdu zou zichzelf doodgeschoten hebben in zijn woning.

Vervolgens zaagde De G. het lichaam van zijn vriend in stukken en verborg het in een in de kruipruimte van zijn woning. Een paniekactie, stelt De G.

Zelfdoding?

Als het om zelfdoding ging, dan had De G. 112 kunnen bellen. Volgens De G. zou iedereen denken dat hij de schuldige was, omdat Deniz en hij eerder een keer ruzie hadden gehad. Daarom besloot hij net te doen alsof hij Deniz naar huis had gebracht. En dat zijn boezemvriend daarna vermist was geraakt.

De gedragingen van De G. na de dood zijn opmerkelijk. Hij zorgde dat de telefoons van Deniz verdwenen. Hij verfde een muur opnieuw en bracht een met bloed besmeurd bankstel naar de stort. Het pistool haalde hij uit elkaar, maakte het schoon met aceton en dumpte het in een kanaal. En de lichaamsdelen verstopte hij in plastic zakken. Ondertussen deed hij net alsof er niets was gebeurd. Zelfs liet hij zijn kinderen nog thuis spelen. En hij ontving de broer van het slachtoffer thuis, terwijl het lichaam van diens broertje in de kruipruimte lag.