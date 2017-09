Extra parkeerterrein voor nieuw station Stadshagen

De partijen wezen op vergelijkbare stations als Amersfoort-Schothorst die meer dan het dubbele aantal plekken hebben dan de pakweg 100 bij het nieuwe station in Zwolle. Dat laatste zou te weinig zijn voor de verwachte drukte van niet alleen buurtbewoners maar ook forensen die gebruik zullen gaan maken van de nieuwe opstap-halte, aldus de partijen. Bovendien is de verwachting dat het stadsdeel Stadshagen nog zal groeien, zo was de argumentatie richting het college.

Opstapplaats

,,We gaan de komende tijd monitoren hoe intensief deze parkeerplekken gebruikt worden en dus hoe groot de behoefte is aan parkeerplekken aan deze kant van het station", zegt woordvoerder Marieke Stenfert namens de gemeente. ,,Wanneer de locatie definitief ontwikkeld is, willen we het parkeren goed inpassen op deze plek. In welke vorm dat is, is nu nog niet bekend. Het aantal parkeerplaatsen in de definitieve situatie zal afhangen van de behoefte en het gebruik van het parkeerterrein."