Extra steun voor Roze Zaterdag in Zwolle

Volop campagne in Zwolle: van plastic vissen tot kroegentocht

13:54 Dat was toch even schrikken voor D66 Zwolle. De SP Zwolle voert uitgebreid campagne, uitgerekend op de stoep van de pop up-winkel van D66, die vanmiddag door minister Van Engelshoven wordt geopend in de Sassenstraat. Het is volop verkiezingstijd, zullen we maar zeggen...