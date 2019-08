Extra viaduct voor vierde spoor naar rangeerterrein Zwolle

Het wordt opnieuw bloedheet in Oost-Nederland, derde hittegolf in aantocht

13:22 Voor de derde keer deze zomer is kans op een regionale hittegolf. Vanaf morgen komt de temperatuur in een deel van Oost-Nederland dagelijks boven de 25 graden uit. Van zaterdag tot en met maandag kan het in het oosten 30 graden of meer worden. De kans op een regionale hittegolf is momenteel 60 procent.