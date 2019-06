Extra windmolens in Zwolle? Tolhuislanden wil deze zomer energieplan klaar hebben

Tolhuislanden, het agrarische gebied tegen de grens met de gemeenten Dalfsen en Staphorst, is in het coalitieakkoord aangewezen als enige plek voor nieuwe windmolens. In plaats van lijdzaam toezien hoe energiereuzen turbines plaatsen en winst opstrijken, besloten inwoners van Tolhuislanden (circa zestig adressen) vorig jaar de handen ineen te slaan en zelf aan een energieplan te gaan werken. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. ,,Er zijn heel veel belangen. We onderzoeken nu waar in de buurt draagvlak voor is’’, zegt Henk van der Horst van Duurzaam Tolhuislanden.