Extreem warme junimaand breekt records, Oost-Nederland opvallend droog

Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden gaat de maand juni de recordboeken in. De verschillen in weerslag waren per gebied groot, zo meldt Weeronline. Oost-Nederland bleef opvallend droog in vergelijking met het westen van het land.

De maand juni bleek een maand van de extremen. Het was heet, maar er trokken ook vele zware onweersbuien over Nederland. Daarbij werd er maar liefst vier keer code oranje afgegeven. Op sommige plaatsen vielen hagelstenen van wel 4 centimeter. In Deventer zorgde een hagelbui voor een ravage, in het Gelderse Rheden raasde er op 4 juni zelfs een tornado. Oost-Nederland bleef over de hele maand gezien opvallend droger dan West-Nederland. In Noord-Holland werd plaatselijk 162 millimeter gemeten, terwijl er in het oosten op sommige plaatsen slechts 26 millimeter viel.

Extreme maand

Ook qua zon was het ook een extreme maand. Wat betreft aantal zonuren doet Oost-Nederland het iets beter dan gemiddeld. Volgens Weerplaza scheen in het uiterste oosten de zon maar liefst ongeveer 290 uur, terwijl de zon in het Zeeuwse Westdorpe ongeveer 245 uur te zien is geweest.