Facelift zorgcentrum Wooldhuis in Heino in ijskast door geldnood Het Zand

De verbouw- en nieuwbouwplannen voor zorgcentrum Het Wooldhuis in Heino blijven voorlopig in de ijskast. Dit jaar zou de facelift van het complex beginnen maar de voorbereiding daarvan ligt al geruime tijd stil vanwege de financiële problemen van ‘moederorganisatie’ zorgspectrum Het Zand.

Volgens bestuurder Tamara Ritsema zijn de verbouwingsplannen niet van de baan. Parallel met het herstelplan dat nu in voorbereiding is om uit de zorgen te komen wordt volgens haar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Het Wooldhuis. ,,Het is noodzakelijk om binnen nu en twee jaar iets te doen. Maar of we dat zelf oppakken of dat we dat door een ontwikkelaar laten doen, daar gaan we de komende maanden goed naar kijken.’’

Alles al goedgekeurd

In februari van dit jaar leek alles nog koek en ei. Financiering én het bouwschema waren goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Het Zand, nadat in de periode ervoor al de ruimtelijke procedures doorlopen waren. ,,Ik ben heel blij dat we na jaren voorbereiding nu bijna kunnen starten'', liet het management toen opgetogen weten. Het was de bedoeling om vanaf juli van dit jaar tot 2021 gefaseerd te bouwen en te verbouwen om er een 'stijlvol en toekomstbestendig' tehuis van te maken.

Tekorten