Faillissement en ontruiming dreigt voor Zwols ‘granaatcafé’ Bruut

Werk van Banksy in Zwolle voor 170.000 euro geveild (en het blijft in Nederland)

26 november Graffitischilderij Bird with Grenade van kunstenaar Banksy is donderdagmiddag in Zwolle geveild voor 170.000 euro. Het pronkstuk uit de privécollectie van Jamie Wood, zoon van Stones-gitarist Ron Wood, komt in handen van een Nederlandse verzamelaar. Binnenkort veilt Hessink's Auctions in Zwolle opnieuw een werk van Banksy.