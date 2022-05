Familie van opgegeven kankerpatiënt Dilara huilt tranen van geluk in Istanboel: ‘Het is een wonder’

Meer dood dan levend is Dilara als ze op 31 januari met hulp van de Turkse president Erdoğan met een speciaal vliegtuig vervoerd wordt naar ziekenhuis Marmara University Hospital in Istanboel. Ze lag daar wekenlang op de intensive care. De artsen hebben haar langzaam bij bewustzijn gebracht en inmiddels is ze volgens haar familie van de ic af, niet meer afhankelijk van medische apparatuur, en ligt ze op een normale ziekenhuiskamer.

Wonder

Daar heeft zich het ‘wonder voltrokken’, zoals Onur het lachend omschrijft. Hij reageert voor het eerst sinds lange tijd uitgebreid op vragen over de gezondheidssituatie van Dilara. ,,We hoopten op een wonder en dat is gebeurd. Ze beweegt, ze weet dat we er zijn. Ze is veel meer bij bewustzijn. Er is volgens de artsen geen hersenschade.’’