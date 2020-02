Familiebedrijf overnemen? Ouders spelen grote rol bij de keuze van hun kind, blijkt uit onderzoek

Familiebe­drijf Engelen Schoenen - met vestiging in Zwolle - na 116 jaar failliet verklaard

5 februari Schoenenketen Engelen Schoenen is dinsdag failliet verklaard. Het in 1904 opgerichte familiebedrijf heeft naast de online-verkoop vestigingen in Zwolle, Zutphen, Amersfoort, Doetinchem en Deventer. Directeur Theo Engelen zegt woensdagochtend, in een korte telefonische reactie ‘dat het niet meer ging’.