Famke Louise en Ronnie Flex op Kingdance in Zwolle

Advocaat café Bruut Zwolle noemt nieuwe granaat aan deur ‘heftig’

15:24 Advocaat Joshua Perquin van Bruut in Zwolle noemt het ‘heftig‘ dat het café opnieuw onderwerp van bedreiging is. Vanochtend werd een granaat aan de deur gevonden. De horeca-advocaat staat eigenaar Bob Kooistra bij in een rechtszaak tegen de gemeente over de nasleep van de vorige granaatvondst.