Fan uit Zwolle ‘ontdekt’ PEC-filmpje uit 1928: ‘Mijn hart sloeg over toen ik historische beelden zag’

Buurvrouw José voorkomt dat stadstuin­tje van Annie in Zwolle opgeruimd wordt: 'Zou echt zonde zijn'

Annie Kwakkel luidde vorig jaar de noodklok over haar pluktuintje in Zwolle. Door een stofwisselingsziekte lukte het haar niet goed meer om de tuin te onderhouden. Hulptroepen dienden zich aan, maar in de winter kwam toch de klad er weer in. Kwakkel besloot de handdoek te werpen en dat betekende het eind van het Diezerplukperkje. Tot een buurvrouw zich meldde.