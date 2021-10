Fans PEC Zwolle en Heracles Almelo slaags bij Heino, politie vist vechtersbazen uit de sloot

Duizenden patiënten bij ziekenhuis Isala in Zwolle krijgen onterecht oproep voor derde coronaprik

21 oktober Vierduizend patiënten van ziekenhuis Isala in Zwolle kregen onterecht een dringende oproep om een derde coronavaccinatie te halen. De brief bleek alleen bedoeld voor patiënten die chemotherapie via een infuus of pil hebben gekregen. Hoeveel mensen onterecht een derde prik hebben gehaald, is onbekend. ,,Heel vervelend.”