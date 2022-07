Fans PEC Zwolle kopen vlot seizoenkaarten: de vrijdagavond als speelavond? ‘Een mooi begin van het weekend’

Vrouwen in gevangenis in Zwolle leren zelf koken: duurzamer dan magnetron­maal­tij­den

De vrouwen in de Zwolse gevangenis hebben de afgelopen tijd verschillende keren zelf gekookt onder het motto ‘Plantje voor Morgen’. Het project is zo’n succes dat de gevangenis het zeker voort wil zetten. Want hier hebben de vrouwen ook nog iets aan als ze straks op vrije voeten komen.

