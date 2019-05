Fans van Game of Thrones kijken laatste aflevering in Pathé Zwolle: ‘Het was shit’

videoDe allerlaatste aflevering op het witte doek kijken is voor elke Game of Thrones-fan een droom die uitkomt. Hoewel de reacties op het laatste seizoen niet altijd positief zijn, heeft Pathé Zwolle toch twee afgeladen zalen vol fans.

Een van die fans is Kristel Elsebroek (44) uit Eerbeek. ,,Voor de laatste aflevering probeerden we alle spoilers uit de weg te gaan’’, vertelt ze. ,,Maar nu ik de aflevering gezien heb, was het niet het einde waar ik op gehoopt had. Het is een beetje onbevredigend.’’ Er komt een meisje aanlopen met lang, donkerrood haar. Manuela Smit (18) uit IJhorst is verkleed als Sansa, een karakter in de serie. Haar verwachtingen? ,,Daenerys gaat dood.’’ Na de aflevering komt ze de zaal uit, met een triest gezicht: ,,Ik ben boos, verdrietig, alles tegelijk eigenlijk. De dingen waarvan ik hoopte dat ze niet zouden gebeuren, gebeurden toch.’’

Naast haar loopt serie-rivale, drakenmoeder Daenerys: lang, witblond, krullend haar. Een grijze jurk. Rood doek om haar heen. ,,Ik ga even janken in de wc’’, zegt de verklede Maureen van der Chris (19).

Volledig scherm Maureen van der Chris (19) (links) uit Wezep en Manuela Smit (18) (rechts) uit IJhorst kwamen verkleed als karakters uit de serie Game of Thrones naar de vertoning van de laatste aflevering op het witte doek. © Frans Paalman

Nieuw seizoen

Wereldwijd zijn fans niet te spreken over het laatste seizoen van de populaire HBO-serie. Online is een petitie gestart voor een nieuw laatste seizoen, die het huidige laatste seizoen vervangt. Ruim een miljoen mensen hebben de petitie al ondertekend.

,,Het voelt alsof ik drie jaar van mijn leven verspeeld heb’’, zegt de Londense Michael Edwards in het Engels. ,,It was shit. Als je de laatste vijf afleveringen niets vond, ga je deze sowieso niets vinden.’’ Hij is heel erg disappointed.

Elsebroek: ,,Ik vind wel dat het beter had gekund. De makers proberen het nu in zes afleveringen te proppen, zo voelt het. Ik hoop dat ze het goed maken in de laatste aflevering.’’ Een nieuw laatste seizoen hoeft echter niet van haar. Maureen, Daenerys, denkt daar anders over: ,,Ik denk niet dat ze het laatste seizoen opnieuw gaan maken, maar een mens kan dromen.’’ Manuela heeft liever dat er nog een extra seizoen komt, omdat ze meer wil zien, meer wil weten. ,,De schrijver zelf wilde nog 10 of 13 seizoenen hebben, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.’’

Pathé Zwolle

Theatermanager van Pathé Zwolle, Dennis Tulleken, is maar wat trots dat 'zijn’ bioscoop de serie op het witte doek toont. ,,Het is een fantastische samenwerking met Ziggo’’, zegt hij. ,,Ik heb de serie zelf niet gezien, maar het was een stormloop op de kaarten. Binnen een half uur was alles weg.’’ Geslaagd? ,,Jazeker.’’

