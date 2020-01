Farmers Defence Force denkt aan afblazen grootschalig protest en gaat ook niet met ‘Den Haag’ om tafel

Boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) denkt aan het afblazen van de grootschalige protesten op 5 februari. Dat meldt de actiegroep in een uitgebreid persbericht, dat even later weer werd ingetrokken. Het bericht werd ‘per ongeluk verspreid’.

Er is volgens de groep veel nieuwe informatie rondom de stikstofproblematiek bekend geworden, waardoor een gesprek met onder andere premier Mark Rutte en minister Carola Schouten niet door kan gaan. De bijbehorende ‘mega actie’ gaat daarom dus niet door, viel te lezen in het bericht.

Dat werd donderdag donderdagavond verspreid via Twitter, maar dat was niet de bedoeling, liet FDF even later weten. Het zou zijn gegaan om een ‘interne bestuursapp’.

In de aanloop naar een nieuwe protestdag in Den Haag op woensdag 5 februari, zijn boze boeren donderdagmiddag begonnen aan een flashmob-vierdaagse, ook langs verschillende wegen in Gelderland en Overijssel. Bij een flashmob komt een groep mensen plotseling samen op een openbare plek om iets ludieks te doen.

‘Er is veel gebeurd’

In een persbericht dat de actiegroep donderdagavond verspreidde, meldde de FDF dat er sinds de bekendmaking van de acties op 24 januari veel is gebeurd. Zo zou volgens hen bekend zijn geworden dat de gestelde Natura 2000-norm onmogelijk gehaald kan worden door melkveehouders en bracht het CBS cijfers naar buiten waaruit blijkt dat boeren hun stikstofproductie hebben verminderd.

‘Al deze nieuwe feiten laten zien dat de basis waarop de overheid haar stikstofbeleid tot nu toe heeft gebaseerd, niet kloppen’.

Cijfers en analyses

In het afzeggen van het gesprek met de volksvertegenwoordigers, zegt FDF gesteund te worden door een andere gesprekspartner: Landbouw Collectief. Pas na 20 februari zeggen de twee partijen weer met de premier en minister om tafel te kunnen gaan.

Op die twintigste februari komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met nieuwe publicaties omtrent het stikstofdossier. De boerengroepen willen deze publicaties grondig kunnen analyseren.

‘We are watching you’

De demonstrantengroep schuwt harde woorden richting de regering hoe dan ook niet. ‘Mocht het Kabinet Rutte volharden in haar voornemen om aan onze beroepsgroep onevenredige maatregelen op te leggen, dan zal Den Haag alsnog zinderen op haar grondvesten zoals eerder is aangekondigd.’