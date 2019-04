Fashion Revolution in Zwolle staat voor een herbezinning op eerlijke kleding

Op een zachte toon wil ze jong en oud bewust maken van ons kledinggedrag. In haar nieuwe documentaire The Positive Chain of Change horen we Chanel Trapman (25) vriendelijk en ingetogen zeggen: ,,Het is een reis die je zelf moet maken”. Dinsdag komt de Ermelose naar Zwolle voor een Club Cele-avond, in het kader van de landelijke Fashion Revolution Week.

We kopen volgens haar teveel ‘wegwerpkleding’ die spotgoedkoop wordt gemaakt door kinderen en vrouwen onder mensonterende omstandigheden. Chanel had ons de harde confronterende beelden kunnen tonen, zoals zij die zag in de baanbrekende film The True Cost over ‘de echte prijs van onze kleding’. Maar liever wil zij dat we zelf tot inkeer komen. Sinds de geboorte van haar 6-jarige zoontje en de ramp in Bangladesh in 2016, waarbij honderd vrouwen omkwamen bij een brand in een textielfabriek, voelt ze de noodzaak van verandering. ,,Choquerende fragmenten hebben even impact maar ze slaan ook dood. Liever vertel ik hoe je op een eenvoudige manier kunt bijdragen aan een eerlijke en duurzame kledingstijl.”

Niet van de duurzame modepolitie

Trapman komt naar Odeon op uitnodiging van Map Renes (60), alias de Zwolse Groenkapje. De twee ‘ambassadeurs van duurzame mode’ ontmoeten elkaar tijdens het interview voor het eerst en, ondanks hun leeftijdsverschil, hebben ze veel gemeen. Nee, ze zijn zeker niet van de duurzame modepolitie. ,,We nemen niemand de maat en bepleiten slechts kleine stapjes, in je eigen tempo. Koop minder vaak kleding. En van betere kwaliteit zodat je de aankoop niet binnen drie maanden weg hoeft te gooien. Tweedehandskleding en kledingruil zijn uitstekende middelen in de strijd tegen de volslagen achterhaalde mode-industrie met gekmakende grillen. Kijk ook in het label waar de textiel is gemaakt. Als het in India, Bangladesh of Myanmar is geproduceerd moeten er alarmbellen gaan rinkelen.”

Wat hebben de twee zelf vandaag uit de kast getrokken? Trapman, die vorig zomer voor het laatst kleding kocht, draagt een tweedehands jurkje en ‘vegan schoenen’ van Dr. Martens. En Renes heeft haar onverwoestbare groene mantel al 25 jaar. De spijkerbroek van Kuychi gaat eveneens lang mee, net als haar blouse van een Zwols merk, gemaakt van ‘circulaire stof’. De oude vooroordelen over duurzame kleding blijven de kop op steken, merken Renes en Trapman. ,,Op lange termijn is eerlijke kleding echt niet duurder. En je bent ook niet meer beperkt tot geitenwollensokken-outfits.”

Primark

De dames ontzeggen niemand de toegang tot kledingketen Primark maar drukken ons wel op het hart: ,,Ga bewust naar binnen, weet wat je koopt. Wat zijn jouw kortstondige modewensen waard als je weet hoe de producten tot stand komen?”