Fastfood-bolwerk in Zwolle krijgt vorm: over paar weken eet je er een snelle hap

Het gloednieuwe foodcourt aan de Oude Meppelerweg in Zwolle opent begin of half juli. Febo, La Place, Burger King en Kentucky Fried Chicken kunnen vanaf volgende maand hun panden gaan inrichten.

Dit bevestigt Jan Westerik, eigenaar van ontwikkelaar Reggestede Projecten. ,,De bouwkundige oplevering is in de tweede helft van mei. Dan moet je nog zeker een week of zes rekenen voordat de installaties, apparatuur en inrichting gereed zijn.’’ Op dit moment wordt zowel aan de bouw van de panden als aan de openbare- en parkeerruimte gewerkt. De contouren van de haphoek langs de oprit van de A28 zijn inmiddels zichtbaar.

Volledig scherm Het paviljoen van La Place. © Frans Paalman

Ketens

Het foodcourt verrijst op de plek van het vroegere zalencentrum De Vrolijkheid en bestaat uit verschillende panden. Vanaf de Ceintuurbaan gezien komt in het eerste gebouw Kentucky Fried Chicken, gevolgd door Burger King, Febo Drive en tot slot is er het paviljoenachtige bouwwerk van La Place. Een veertig meter hoge reclamemast torent boven het fastfoodbolwerk uit. Febo is later toegevoegd aan het project als vervanger van Subway.

Volledig scherm Impressie van het foodcourt in Zwolle. © artist impression Reggestede Invest

De Oude Meppelerweg wordt aangepast in verband met de verwachte verkeerstoename door de komst van het foodcourt. Onder meer de inrit tot het terrein en de fietsoversteekplaats worden verlegd. Ook wordt een uitvoegstrook aangelegd voor verkeer dat vanaf de Ceintuurbaan linksaf wil naar de haphoek.

Verkeer

De verkeersafwikkeling rond het foodcourt vormde in de aanloop van het project een belangrijk punt voor tegenstanders. Naast dat bewoners van de wijk Aa-landen hun zorgen uitten over de hoogte van de reclamemast, vreesden ze ook voor verkeersopstoppingen op de Ceintuurbaan en de Oude Meppelerweg. Ook McDonald's-eigenaar Sjoerd-Jan Feenstra voerde dit argument aan in zijn verweer tegen de komst van de gemaksvoedselzaken tegenover zijn ‘Mac’.

Ontwikkelaar Jan Westerik wijst nogmaals op de verkeers- en parkeeronderzoeken die gedaan zijn. ,,Het voldoet allemaal aan de normeringen, maar ik kan me voorstellen dat het vlak na de opening heel druk gaat worden. Iedereen zal nieuwsgierig zijn.’’

Volledig scherm Ontwikkelaar Jan Westerik. © Frans Paalman

Uitzonderlijk lang

Met de naderende opening komt er voor Westerik een einde aan een jarenlang proces. ,,Het was uitzonderlijk lang, want we kochten het op 23 december 2006 en kregen het perceel geleverd in 2011. Ik ben content en tevreden dat Zwolle bijna is afgewikkeld. Met alle dingen die onderweg hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld het overlijden van Vrolijkheid-eigenaresse Ria Dijk, red.), denk ik dat het goed is dat het toch op deze positieve manier wordt afgerond.’’