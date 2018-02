Fedde Le Grand als Ambassadeur van de Vrijheid naar Zwolle

Fedde Le Grand is de laatste toevoeging op het programma van het Bevrijdingsfestival Overijssel. De dj komt zaterdag 5 mei per legerhelikopter naar Zwolle als Ambassadeur van de Vrijheid.

Fedde le Grand zal die dag het podium in het Park de Wezenlanden delen met onder meer Chef'Special en Kraantje Pappie. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte vanochtend ook de andere artiesten bekend die de verschillende festivals per helikopter van de Koninklijke Luchtmacht bezoeken. Naast Fedde le Grand zijn Ronnie Flex & Deuxperience en MY BABY door het Nationaal Comité 4 en 5 mei benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid.

Censuur

Het comité vraagt de artiesten elk jaar inhoud te geven aan het begrip vrijheid. Zo werd Fedde Le Grand geconfronteerd met onvrijheid tijdens optredens in het buitenland. ,,Wij vinden onze vrijheid in Nederland zo vanzelfsprekend. Terwijl ik de laatste tijd een wat langere periode in China ben geweest en daar werd ik geconfronteerd met zware censuur. Ik kon niet op Google en Facebook, Instagram deed het niet... Het stemde tot nadenken.”