Feestje vieren en stiekem je nagels laten doen: steeds minder naleving coronaregels in regio IJsselland

Weerstati­ons aan lantaarnpa­len wapenen Zwolse wijk Stadshagen tegen extreem weer

11 januari In de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen hangen, hoog in lantaarnpalen, weerstations. De eerste acht zijn eind vorig jaar geplaatst, binnenkort volgen er nog minimaal zeven her en der in de wijk. De gemeente verzamelt hiermee data over het klimaat in een wijk die met de nodige uitdagingen te maken heeft, vooral op het gebied van wateroverlast.