Femie Diender (89) was de laatste Wieze Grieze van Zwolle

Onder de oudere generatie carnavalsvierders stond Diender bekend als 'grande dame' van het Zwolse carnaval. In 1992 richtte zij de Wieze Griez'n op. Een tegenreactie op de komst van meerdere jongerenafdelingen binnen De Eileuvers. Elf toen al 'wat oudere dames' hulden zich tijdens het carnaval in Sassendonk in toga's en waren werkelijk 'oud en wijs': ,,Ons hoef je niets meer te vertellen!"

Diender zat in de beginjaren van De Eileuvers al in clubjes als de Commissie Zittingsavond en de Commissie Bejaardencarnaval - het tegenwoordige Seniorencarnaval. Volgens oudgediende Eileuver Gerrit van der Kooy doet het overlijden van Femie Diender 'je realiseren dat er een generatie afscheid aan het nemen is'; enige dagen eerder overleed ook voormalig lid van de Raad van Elf, Co Hasselt. Van der Kooy: ,,Femie bleef altijd geïnteresseerd in het carnaval en was altijd bij grote en kleinere evenementen aanwezig."